So zocken die Krypto-Betrüger ihre Opfer ab

Über fast zwei Jahre – zwischen August 2020 und Juli 2022 – hat eine Salzburgerin auf einer digitalen Trading-Plattform in Krypto-Währungen wie Bitcoin investiert. 143.200 Euro überwies die Frau in Summe – das Geld landete aber auf verschiedenen so genannten „Wallets“ der unbekannten Täter. „Die Bank wollte, dass Anzeige erstattet wird. Die Frau ist nämlich überzeugt, dass sie das Geld noch bekommt“, sagt Ingrid Planitzer von der Polizei.