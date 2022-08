Israel tötet Anführer der Al-Aksa-Brigaden

Fatah ruft zu Streiks im Handel auf

Nabulsi war ein Kommandant der Al-Aksa-Brigaden, des bewaffneten Arms der im Westjordanland herrschenden Fatah-Partei von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas. Er soll an mehreren Angriffen auf Israel beteiligt gewesen sein. Wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete, versammelten sich Hunderte Menschen am Dienstag vor dem Rafidia-Krankenhaus in Nablus, in das Nabulsis Leichnam gebracht worden war. Die Kameraden des Getöteten drohten in einer Mitteilung mit Vergeltung. Die Fatah rief aus Protest zu Streiks im Handel in mehreren Städten auf. Die Geschäfte blieben vielerorts geschlossen und Veranstaltungen wurden abgesagt.