Israelische Soldaten erschießen Palästinenser (16)

Ein palästinensischer Jugendlicher ist im besetzten Westjordanland durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt worden und wenige Stunden später seinen Verletzungen erlegen. Der 16-Jährige habe am Freitagabend in der Nähe des Dorfes Silwad in der Nähe von Ramallah Schussverletzungen erlitten und sei in der Nacht gestorben, teilten ein Behördenvertreter von Silwad und palästinensische Sicherheitskreise am Samstag mit.