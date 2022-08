Ancelotti soll Glasner wieder gratulieren

„Damals hatte ich nicht gedacht, dass ich dem als Trainer einmal in einem Pflichtspiel gegenüber stehen werde“, lächelte Oliver Glasner am Dienstag in Frankfurt vorm Abflug nach Helsinki. Wo am Mittwoch auf seine Europa-League-Helden der Champions-League-Sieger wartet: Real Madrid! Damit David Alaba und Trainer-Star Carlo Ancelotti, der dem Oberösterreicher schon einmal sogar gemeinsam mit Franz Beckenbauer gratuliert hatte. Auch zu einem Sieg, wenn im Rahmen der „Krone“-Sport Gala 2011 in Linz auch „nur“ zu dem bei der „OÖ-Krone“-Kickerwahl.