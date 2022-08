Glasner legt sich nach Blamage mit Reportern an

Da fragte sogar Glasners Sohn, ob Kostic noch im Kader ist. „Ihr schreibt diese Gerüchte“, so der Oberösterreicher sauer. „Und das Schönste ist, ihr schreibt die auch immer ab. Also, wenn einer ein Gerücht in die Welt setzt, schreibt es der andere ab, ohne zu recherchieren. da kann ich nichts dafür. Ich amüsiere mich darüber, gehe aber davon aus, dass er weiter im Training ist.“