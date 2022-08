Behörde gibt deutsche Todes-Achterbahn wieder frei

Rettungskräfte konnten Todesopfer zunächst nicht finden

Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz berichtete, sei die Verunglückte „zunächst in ihrem Sitz in einer Kurve ins Rutschen gekommen, bevor sie aus etwa acht Metern Höhe aus der Bahn herausfiel. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.“ Besonders tragisch: Die Rettungskräfte hatten zunächst Schwierigkeiten, das Unfallopfer in dem schwer zugänglichen Gelände zu finden.