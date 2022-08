Frau stürzt aus fahrender Hochschaubahn - tot!

In einem Freizeitpark in Klotten im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist am Samstagnachmittag eine Frau aus einer fahrenden Hochschaubahn gefallen. Dabei wurde die 57-Jährige so schwer verletzt, dass sie starb. Wiederbelebungsversuchen durch Retter bleiben erfolglos, wie die Polizei am Abend mitteilte.