Ausbruch von neuartigem Virus in China entdeckt

Laut Taiwans Centers for Disease Control wurden bereits 35 Infektionen in China festgestellt, die Regionen Shandong and Henan sind betroffen, berichtet die „Taipei Times“. Auch im „New England Journal of Medicine“ wird von dem neuartigen Erreger berichtet - die Symptome sind unter anderem Fieber, Müdigkeit, Husten und Appetitlosigkeit. Laut dem Fachmagazin leidet mehr als jeder dritte Betroffene an Leberversagen, bei acht Prozent der Patienten wurde Nierenversagen festgestellt.