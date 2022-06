„Wir müssen lernen, mit dem Corona-Virus zu leben“

Wir müssen lernen, immer besser mit dem Virus umzugehen“, sagt Primar Bernd Lamprecht. Seit Beginn an im Krisenstab des Landes an führender Stelle dabei, machen ihm die steigenden Infektionsfälle – am Donnerstag wurden in OÖ 855 Neuinfektionen gemeldet – keine Sorgen. „Wir mussten damit rechnen, dass wieder höhere Zahlen kommen. Wir müssen beobachten, wie sich die akuten Fälle in Krankenhaus-Aufenthalte ,übersetzen‘. Am Anfang der Pandemie musste jeder Zehnte im Krankenhaus behandelt werden, mit Omikron sind es weniger als ein Prozent.“