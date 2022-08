„Falsche Zeit und Gründe“: Klopp „richtig sauer“

„Fleck der Schande“

Sollten es Spieler der Liga in das WM-Finale am 18. Dezember schaffen, würde bereits acht Tage später wieder die Premier Legaue warten! Das Wüsten-Spektakel sorgt aber nicht nur sportlich für Kritik: Während der Gruppenauslosung hatte der Künstler Volker-Johannes Trieb in Zürich vor der FIFA-Zentrale protestiert - er lud 6500 mit Sand gefüllte Bälle ab, bedruckt waren sie mit dem Zitat „Weltgewissen, du bist ein Fleck der Schande“.