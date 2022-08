Lahm: „Nicht scharf darauf, nach Katar zu fliegen“

Klare Ansage eines Mannes, der im deutschen Fußball definitiv kein kleiner Fisch ist: Philipp Lahm, Weltmeister von 2014 und mit dem FC Bayern x-facher Titelträger in den verschiedensten Bewerben, übt Kritik an WM-Ausrichter Katar! Dass ausgerechnet in diesem Land, in dem man es mit den Menschenrechten nicht allzu genau zu nehmen scheint, die Fußball-Weltmeisterschaft in wenigen Monaten stattfinden wird, stößt Lahm sauer auf. Und er zieht zumindest persönliche Konsequenzen: „Ich bin nicht scharf darauf, als Fan hinzufliegen!“