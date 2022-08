Salzburg erholt sich von Pandemie-Folgen langsamer

Der Grund: Vom Aufschwung haben alle Bereiche profitiert – außer Beherbergung und Gastronomie. Und das zeigt sich auch bei der Zunahme der Bruttowertschätzung (Wert aller Güter und Dienstleistungen zu Herstellungspreisen, ohne Vorleistungen). In Salzburg lag das Wachstum bei 2,7 Prozent, in Tirol bei 1,3 Prozent. Zum Vergleich: Oberösterreich verzeichnete einen Zuwachs von 6,2 Prozent. Ähnlich stark war der Zugewinn etwa auch in Niederösterreich (5,3 Prozent) Kärnten (5,4 Prozent) und im Burgenland (4,3 Prozent).