Ein „Krone“-Fest für die Lachmuskeln!

Als über viele Jahre verlässlicher Partner präsentiert die AK OÖ heuer die Kulturbühne als eine von fünf Bühnen am Festgelände. Dort tummeln sich am Fest-Samstag (20. August) am AEC-Deck die witzigsten, albernsten und schrägsten Kabarettstars der österreichischen Szene: Es geht los mit Shootingstar Claudia Sadlo aus dem Waldviertel, die schon mit ihrem Kabarettprogrammtitel „Sadlo Maso“ aufhorchen lässt. Darauf folgen die Auftritte von Michael Großschädl, der seine Pointen am liebsten mit Musik erzählt, und Severin Groebner, der Skurriles liebt und mit Sprache jongliert.