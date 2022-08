Notfall am stillen Örtchen kostete satte 3400 Euro

Unseriöser Anbieter aus dem Internet

Laut Polizei machten sie sich online nach einem Sanitärnotdienst schlau und wurden im Internet unter einer vermeintlich unbedenklichen einheimischen Handynummer (mit 0676-Vorwahl) fündig. Am Nachmittag erschien der Experte. „Bewaffnet“ war er mit einem Pümpel - also mit einer Saugglocke aus Gummi an einem Holzstiel, über die wohl fast jeder Haushalt verfügt.