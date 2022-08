Eröffnung bewegte im übertragenen Sinne die Welt

48 Roboter packen die bestellte Ware in Boxen

Mit dem neu eingeweihten, 5400 Quadratmeter großen Logistikcenter will man dem boomenden Markt gerecht werden. Der „Autostore“ maßt futuristisch an, denn 48 Roboter bepacken die 22.000 Boxen vollautomatisch. Darin hätten in etwa 4 Millionen Computerspiele Platz. Ab 24. August (Release-Datum) wird auch die neueste Eigenkreation dabei sein: SAINTS ROW heißt das Game, dessen Entwicklung in einem der 13 internationalen Studios von Plaion rund 100 Mitarbeiter fünf Jahre lang beschäftigt hat. Knapp 70 Prozent der 2360 Plaion-Mitarbeiter arbeiten in der Entwicklung von Computerspielen, dem Hauptgeschäftsfeld des Außerferner Riesen.