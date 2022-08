Brauereikultur gegen Monopol-Riesen

Ein beinharter Verdrängungswettbewerb

Das ist ein durchaus harter Kampf. Giganten wie Carlsberg oder Heineken stellen seit Jahren immer wieder Patentansprüche auf Saatgut, Braugerste und in der weiteren Folge auch aufs Bier. In anderen Ländern habe die Globalisierung und Monopolisierung am Markt bereits zur Nivellierung des Geschmacks geführt, heißt es vonseiten der „Österreichischen Privatbrauereien“. „Für uns ist klar, dass durch solche Vorstöße großer Konzerne ein Stück regionaler Identität und damit Vielfalt sowie das traditionelle Brauhandwerk verloren gehen“, sagt Linder. Durch den Einstieg der Brauunion in den heimischen Biermarkt gebe es in Vorarlberg nun ebenfalls einen sehr großen Player, berichtet Dorner. „Im Handel spürt man das durch großen Aktionismus, der in größere Hektoliterzahlen resultieren soll. Bis dato gelingt das aber den Konzernen noch nicht gänzlich, die heimischen Brauer gewinnen auch im Handel an Marktanteil“, so der Geschäftsführer der Brauerei Egg.