Erst waren die Quickies fatal, nun sind sie genial

Drei Tore zum Cup-9:1 in Schwaz und je eines in der Liga zum 3:1 über Klagenfurt sowie 1:1 bei der Austria. Heißt vorm Spiel beim WAC: Marin Ljubicic traf für den LASK bisher genialerweise alle 38 Minuten. Was zufällig die gleiche Zeitspanne ist, die der 20-Jährige im Frühjahr bei Hajduk Split durchschnittlich am Rasen stehen hatte dürfen. Bei 14 „Quickies“ hatte Ljubicic fatalerweise nur 526 Minuten gespielt.