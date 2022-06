Russische Soldaten wollen AKW-Kühlung abschalten

Russland bezichtigt Arbeiter, Waffen zu verstecken

Laut dem Kraftwerksbetreiber beschuldige die russische Besatzungsarmee das Personal in Saporischschja, am Kraftwerksgelände Waffen zu verstecken. Mehrere Arbeiter seien „verschleppt und gefoltert“ worden, um ein Geständnis zu erzwingen. Die Russen vermuten Waffen, Sprengsätze und Munition in den Becken mit dem Kühlwasser und wollen nun Nachschau halten.