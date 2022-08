Für die 4-Tage-Woche hagelt es Kritik

Vertreter der Wirtschaft und der Industrie sehen die branchenübergreifende 4-Tage-Woche jedoch mehr als kritisch. „Wir können uns auf keinen Fall vorstellen, dass die Vier-Tage-Woche gesetzlich vorgeschrieben wird“, sagt Peter Buchmüller, Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg. So gibt es das Konzept ja bereits in manchen Branchen, funktioniere aber sicher nicht in allen Bereichen. „Wir wollen beispielsweise alle gerne am Samstag einkaufen oder am Sonntag essen gehen. Deshalb kann es nicht generell heißen: von Montag bis Donnerstag“, sagt er.