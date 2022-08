„Grenzschutz ist jetzt das Gebot der Stunde!“

Immer mehr Flüchtlinge und Migranten kommen über die grüne Grenze im Burgenland nach Österreich - und bald auch nach Oberösterreich, befürchtet FPÖ-Landesparteisekretär Michael Gruber. Er spricht angesichts von täglich 300 bis manchmal auch 500 Aufgriffen an der Grenze im Burgenland (bei Nickelsdorf) von einer „massiven Welle von Migranten“, welche bereits an „Zustände wie 2015“ heranreiche: „Aber keiner sieht da hin und keiner redet darüber.“ Gruber zufolge würden in Oberösterreichs Gemeinden bereits Quartiere für solche Migranten gesucht.