Geologisches Naturjuwel im Bregenzerwald

Der Quelltuff in Lingenau im Bregenzerwald zählt zu den großartigsten Kalksteinbildungen nördlich der Alpen in Europa. Im Jahr 1998 wurde diese geologische Besonderheit zum Naturdenkmal erklärt. Der Quelltuffhang liegt am Westende der in mehrere Zungen aufgelösten, späteisenzeitlichen Lingenauer Schotterstrasse.