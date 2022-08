Melanie Lynskey packt über Bodyshaming am Set aus

Schon mit 15 Jahren stand Melanie Lynskey für den Film „Heavenly Creatures“ von Regisseur Peter Jackson das erste Mal vor der Kamera. Es folgten zahlreiche Rollen, unter anderem in „Two and a Half Men“, „Sweet Home Alabama“ und zuletzt in „Don‘t Look Up“ an der Seite von Leonardo DiCaprio. Ein Dreh blieb der heute 45-Jährigen jedoch in schlechter Erinnerung: jener zum Kultfilm „Coyote Ugly“ mit Piper Perabo.