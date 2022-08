Radwege im Ötz- und Gurgltal noch „Stückwerk“

Bewegte Zeiten ist Imst Tourismus aus der Vergangenheit gewohnt. GF Thomas Köhle, der den Tourismusverband in ruhigere Gewässer führte, zog es im Juni nach Ischgl. Eine bewegende Chance für Bernd Kiechl, wieder heimzukehren. Der Tarrenzer, der die Tourismuslehre in Imst absolvierte, Bachelor und Master am MCI nachschoss und dem Tourismus in der Ferne frönte, wurde aus 26 Bewerbern als Köhle-Nachfolger auserkoren.