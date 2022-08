Andrea Dovizioso erklärt sein Aus in der MotoGP

Die Motorrad-Königsklasse verliert einen weiteren großen Namen. Andrea Dovizioso wird nach dem Rennwochenende in Misano nicht mehr auf seine RNF-Yamaha steigen. Für ihn wird Cal Crutchlow nach Punkten jagen. Als Grund für sein Aus in der MotoGP nannte der 36-Jährige die Veränderungen in der Klasse sowie die damit einhergehende schwindende Freude am Rennsport.