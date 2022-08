Gericht entscheidet: Vergewaltigung erfunden

Es hätte eine ausgelassene Partynacht werden sollen. Das Geld wurde knapp und sie rief einen Freund an, er solle ihr bitte etwas borgen. Vor dem Nachtlokal traf sie ihn, stieg in das Auto, mit dem er gekommen ist, nur um sich zu wärmen und eine Zigarette zu rauchen. Da soll der Fahrer einfach Gas gegeben haben - er sitzt jetzt als Angeklagter vor Gericht. Die restlichen Mitfahrer stiegen an ihrem Ziel aus. Der 21-jährige Syrer und das Mädchen waren nun alleine im Auto.