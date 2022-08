„Reingelegter“ Hund und andere Witze

Es geht also um einen koreanischen Jindo, der sofort in den Garten rennt, sobald er hört, dass die Balkontüre aufgeht. Auch diesmal lief er sofort in den Garten, doch in nicht einmal einer Sekunde begriff er, dass das diesmal keine so gute Idee war. Denn draußen regnete es. Die Enttäuschung stand dem Hund ins Gesicht geschrieben.