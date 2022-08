Amoklauf in chinesischem Kindergarten: Drei Tote

Strenge Sicherheitsmaßnahmen in Kindergärten

Solche Angriffe auf Kindergartenkinder oder Schüler sind in China nicht selten. Bei früheren Verbrechen wollten sich Täter wegen empfundener Ungerechtigkeiten an der Gesellschaft rächen und suchten sich dafür oftmals die schwächsten Mitglieder aus. Deswegen herrschen an Schulen und Kindergärten in China schon lange strenge Sicherheitsmaßnahmen.