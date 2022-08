20-Jährige am Weg zum Baden 15 Meter abgestürzt

Auf dem Weg zum Baden beim Traunfall in Roitham (Bezirk Gmunden in Oberösterreich) ist eine 20-Jährige am Mittwoch 15 Meter abgestürzt. Sie wollte mit einer 21-jährigen Freundin zum Ufer der Traun. Dazu nahmen beide über ungesichertes Gelände eine Abkürzung - wohl keine gute Idee.