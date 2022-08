Perle Pop-Up: Regionale Kunst mit Nachhaltigkeit

Ab sofort in Wien

„Perle Pop-Up“ ist ab jetzt bis 30. August in der Gumpendorfer Straße 66 zu finden. Die Vernissage findet am 5. August um 18 Uhr statt, die Öffnungszeiten des Stores sind von Montag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 18 Uhr. Weitere Infos findet man auf Instagram unter perlepopup, rainbowthiefglass, teardropceramics, enigmaofeden und Co.