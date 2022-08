Hand in Hand in den Krankenstand - neuer Trend?

Hand in Hand in den Krankenstand – das dürfte bei manchen Pärchen hierzulande beliebt sein. Firmenchefin Michaela Weiner hatte in den letzen Jahren Probleme mit mehreren Paaren. Sie führt ein Gebäudereinigungsunternehmen mit 110 Mitarbeitern in Sieghartskirchen im Bezirk Tulln. Ein aktueller Fall brachte für sie aber das Fass zum Überlaufen: Seit 2021 war ein Paar insgesamt mehrere Wochen genau zeitgleich krank. Beide wurden von einer Ärztin, deren Praxis 35 Kilometer vom Wohnort der Patienten entfernt liegt, öfters zeitgleich krank und wieder gesund geschrieben.