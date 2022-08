Ab Mittwoch erhalten Familien 180 Euro pro Kind

Familienzeitbonus wird nicht mehr abgezogen

Neben den 180 Euro Sonderfamilienbeihilfe wird im Herbst der Familienbonus Plus als Steuerabsetzbeitrag beantragt werden können, zudem folgt als weitere Entlastung für alle Menschen in Österreich der Anti-Teuerungs-Bonus. Weiters will man für Väter einen Anreiz schaffen, die Familienzeit („Papa-Monat“) in Anspruch zunehmen. Der Familienzeitbonus von 700 Euro, welcher den in dieser Zeit Vätern gewährt wird, wird künftig bei einem späteren Kindergeldbezug nicht wieder abgezogen.