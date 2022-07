Teure Kredite als Problem für junge Familien

Am 1. August treten hierzulande neue und strengere Regeln für die Vergabe von Wohnbaukrediten in Kraft. Um für den Hausbau oder den Kauf einer Wohnung Geld von der Bank zu erhalten, sind künftig Eigenmittel in Höhe von satten 20 Prozent der Gesamtkosten erforderlich. Diese Hürde wird für viele – insbesondere junge Familien – nur schwer zu bewältigen sein. Nach Berechnungen der Nationalbank würde rund ein Fünftel der Kreditnehmer zu wenig Eigenkapital für einen Kredit aufbringen können, berichtet der NÖ-Wirtschaftspressedienst.