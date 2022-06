Freizeitspaß ist für viele Familien nicht leistbar

Badespaß ist noch halbwegs erschwinglich: 14 Euro für die Familienkarte im Freibad in Fürstenfeld, 15 Euro in Liezen. Im teuersten Bad der Steiermark (Kapfenberg) wird unsere Modellfamilie auf einen Schlag allerdings 31,80 Euro los. Dagegen ist selbst der Besuch im Eissalon mit vier Eisbechern ein Schnäppchen - mit einem 20-Euro-Schein kommt man aber auch hier längst nicht mehr aus. Ausflüge in die H2O-Therme in Bad Waltersdorf oder in den Trampolinpark „Jump25“ in Kalsdorf werden da bereits zum Luxus.