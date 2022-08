Depp-Heard-Prozess: Pikante Beweise ausgespart

Heard soll auf viele Millionen Dollar verzichtet haben

Was zudem ans Licht kam: Heard soll nach ihrer Scheidung auf viel Geld verzichtet haben. Ihre Verteidiger wollten eine Gesprächsnotiz aus dem Scheidungsverfahren mit Depp vorlegen, aus der hervorging, dass die Schauspielerin entgegen dem Rat ihrer Anwälte darauf verzichtete, die maximale Summe zu verlangen, die ihr zugestanden wäre. Denn während der Ehe spielte Depp im vieren Teil von „Fluch der Karibik“ mit, bei dem er mehr als 30 Millionen Dollar verdient haben dürfte. Heard habe einen Anspruch auf die Hälfte dieser Summe gehabt, habe diesen jedoch nicht geltend gemacht. In einer E-Mail an ihre Anwälte habe sie erklärt, sie stehe „fest zu (ihrem) Wort, dass es hier nicht ums Geld geht“.