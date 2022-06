Amber Heard: Keine bösen Gefühle gegen Johnny Depp

Nach einem sechswöchigen Verleumdungsprozess, in dem sich die Ex-Eheleute häusliche Gewalt vorwarfen, hatte sich die Jury vor zwei Wochen größtenteils auf die Seite von Depp gestellt - aber auch Heard in einigen Punkten recht gegeben. Die Schauspielerin muss dem Urteil zufolge über acht Millionen Dollar (7,67 Mio. Euro) Schadenersatz an Depp zahlen. Weitere Teile des Interviews mit Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie sollten am Freitag ausgestrahlt werden.