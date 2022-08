Stichwunde: Blutender Mann auf Straße entdeckt

Blutend und schwerst verletzt ist ein 27 Jahre alter Mann in der Nacht auf Sonntag im Wiener Bezirk Landstraße von einem Zeugen gefunden worden. Der Mann, der eine Stichwunde am Oberkörper aufwies, schwebte in Lebensgefahr, Rettung und Polizei alarmiert. Wie es zu der Verletzung kam, ist bislang aber völlig unklar.