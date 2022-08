Beschimpfung zur Begrüßung

Nun kann man mit einiger Berechtigung durchaus zur Ansicht kommen, dass die Vorschläge der Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner nicht übermäßig tief von volkswirtschaftlicher Sachkenntnis durchdrungen sind. Doch in den nicht immer auf den ersten Blick sichtbaren Reihen der SPÖ, etwa in der Gewerkschaft und in Bundesländern wie dem Burgenland, gibt es politisch ziemlich kluge Köpfe. Mit diesen Leuten ließe sich vielleicht schon ein Plan gegen die Krise zimmern.