Ehemann rannte Frau (43) mit Messer hinterher

Mit einem Messer in der Hand ist ein 44 Jahre alter Verdächtiger am Samstag in Wien seiner Ehefrau bis zur Straße hinterhergerannt. Dort stieß der mutmaßliche Täter die 43-Jährige zu Boden und schlug ihr ins Gesicht. Als sie ihren aggressiven Ehemann abwehren wollte, erlitt die Frau eine Schnittverletzung.