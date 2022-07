Nächtliche Partys vor Strandbad werden untersagt

Den nächtlichen Partys und Autotreffen in der Wörthersee-Ostbucht wird nun ein Riegel vorschoben: Die Stadt Klagenfurt hat am gesamten Strandbadgelände ein nächtliches Park- und Halteverbot beschlossen. „Das gilt von 23 bis 6 Uhr früh“, sagt Bürgermeister Christian Scheider. Die Urlauber am Campingplatz erlebten dort, wie berichtet, immer wieder schlaflose Nächte, weil es auf den Parkplätzen rund ging. Während der Lockdowns hatte sich eine Partyszene entwickelt.