„Die Wege Polens und Ungarns haben sich getrennt“

Mateusz Morawiecki verwies am Freitag darauf, dass sich ähnlich auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban wegen der unterschiedlichen Sichtweisen auf den Krieg in der Ukraine geäußert habe. Polen werde sich nicht am Krieg in der Ukraine beteiligen, sagte Morawiecki. Aber Polen und viele andere Länder versuchten, der Ukraine gegen den russischen Angriff zu helfen und ihr Überleben zu sichern. Orbans Regierung pflegt weiter enge Kontakte nach Moskau. In einer Rede vergangene Woche sagte Orban, Ungarn blicke eher von außen auf den Krieg zwischen zwei slawischen Nationen. Polen dagegen habe das Gefühl, selbst darin zu kämpfen.