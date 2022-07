Österreich nimmt Gazprom nun Haidach-Speicher weg

Österreich hat nun Nägel mit Köpfen gemacht und dem russischen Staatskonzern Gazprom den ungenutzten Teil des Gasspeichers Haidach entzogen. Zuständig ist die RAG Austria AG als technischer Betreiber der Anlage, teilte das Klimaschutzministerium am Dienstag mit. Das Unternehmen habe bereits mit der Vermarktung der Kapazitäten begonnen, die Reihung von Anfragen aus der Wirtschaft erfolge nach dem „First Come, First Serve“-Prinzip. Mit der Befüllung soll dann ab 1. August begonnen werden.