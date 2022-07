Jeder Knipser fing ein Stück Dorfgeschichte ein

Viele große Momente

Und auch wenn Langenwang kein riesiger Ort ist, hat er viele große Momente erlebt: Am 24. Mai 1963 etwa war Bundespräsident Adolf Schärf zu Besuch: „Er kam mit einem Sonderzug, weil die Südbahnstrecke zwischen Mürzzuschlag und Villach auf elektronischen Betrieb umgestellt wurde“, weiß Polansky. Sein Vater war an dem Tag genauso in vorderster Reihe dabei, wie drei Jahre später, als im Zuge des Alpl-Bergrennens ein aufstrebender Rennfahrer namens Jochen Rindt von der Bevölkerung im Ort bejubelt wurde.