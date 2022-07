Adnets Bürger geben nicht nach

Unterschriften und Pflanzen für den Ortschef

Für Auer kam die Aktion überraschend. „Ich habe davon am Freitagmorgen in der Zeitung gelesen, das das geplant war“, so Auer. Obwohl er sich für den Ausbau ausspricht, befürwortet er die Unterschriftenaktion. „Das ist wichtig für unsere Demokratie“, so Auer. Bevor es nun zu einer Bürgerbefragung kommen kann, muss Wolfgang Auer zuerst die abgegebenen Unterschriften prüfen lassen.