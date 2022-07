Adnet: Der Streit um Schlotterer-Ausbau eskalierte

Hitzig wie lange nicht verlief die Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstagabend in Adnet. So hitzig, dass die gesamte SPÖ gar vorzeitig den Sitzungssaal verließ. Stein des Anstoßes? Die umstrittenen Ausbaupläne von Sonnenschutz-Hersteller Schlotterer.