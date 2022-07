Adnet: Schlotterer-Gegner fordern Bürgerbefragung

„Es muss auch andere Möglichkeiten geben, als so ein Riesen-Werk mitten im grünen Herz von Adnet“, sagt Georg Scheicher von der Initiative. Doch bislang sei Ortschef Wolfgang Auer an keinerlei Dialog interessiert. Daher gehe man jetzt in die Offensive. „Wenn es die Politik nicht schafft, dann kümmern wir uns selbst um die Befragung“, gibt er sich kämpferisch. Worauf er dabei anspielt? Die SPÖ blitzte mit einem entsprechenden Antrag bereits zweimal in der Gemeindevertretung ab – die „Krone“ berichtete.