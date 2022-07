Kärntner Soldaten verlassen Katastrophengebiet

Auf den Tag genau vor einem Monat, am 29. Juni, wurde das Österreichische Bundesheer zum Assistenzeinsatz in den Bezirken Villach und Villach-Land angefordert. Heftige Unwetter und massive Niederschläge haben in der Gegend für Vermurungen, Überschwemmungen und Chaos gesorgt. Seitdem waren regelmäßig bis zu 100 Soldaten sowie fünf Bundesheer-Hubschrauber im Katastropheneinsatz.