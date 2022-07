Wifo-Prognose: Mehr Wertschöpfung, weniger Konsum

„Gesamtwirtschaftlich betrachtet, kühlte sich die Wachstumsdynamik jedoch im zweiten Quartal 2022 auf breiter Basis ab. Neben Zuwächsen in Dienstleistungsbereichen trug auch eine solide Entwicklung in der Industrie zum Wachstum bei“, sagte das Forschungsteam des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo). So würden etwa die Nachfrage im Außenhandel und nach Investitionen zunehmen. Gleichzeitig nehmen die Konsumausgaben der privaten Haushalte ab.