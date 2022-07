„Du, ich hab da eine Aussendung gemacht ...“

Keine Sekunde habe sie gezögert, gibt sie unumwunden zu: „Es war meine Verpflichtung als Ärztin und als politisch Verantwortliche, das zu tun. Johannes und ich sind seit zehn Jahren zusammen und wussten von Anfang an, dass wir zwar ähnliche Werte haben, aber oft unterschiedliche Meinungen.“ Nachsatz: „Wenn ich eine Grüne wäre, wäre ich ja nicht in der SPÖ. Und wir leben schon in einer Zeit, in der Frauen ihre eigene Meinung haben dürfen.“