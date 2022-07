Eltern bekommen jetzt doch eine Dienstfreistellung

Der Umgang mit an Corona-infizierten Kindern sorgte in den vergangenen Tagen für Verwirrung. So sprach etwa Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Dienstag in der ORF-„ZiB 2“ noch davon, dass man den symptomlosen Nachwuchs doch einfach mitsamt Maske in die Kinderbetreuung bringen sollen.