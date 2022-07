Herzogin Meghan hat über Kindheit „nicht gelogen“

Herzogin Meghan hat eine Verleumdungsklage ihrer Halbschwester Samantha Markle am Hals. Diese bezichtigt die Ehefrau von Prinz Harry, in dem Interview mit Oprah Winfrey, das im März 2021 ausgestrahlt wurde, nicht ganz die Wahrheit über ihre Kindheit gesagt zu haben. Herzogin Meghan lässt dies zurückweisen. Sie habe nicht gelogen, sie erinnere sich so daran.